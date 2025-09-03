Giovedì 4 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Quando tutto sembra troppo, ricorda: un giorno alla volta, un momento alla volta, un passo alla volta. (Diana Ursu)
Santi del giorno
Santa Rosalia (Vergine Eremita), Sant’Ida di Herzfeld (Vedova), San Mosè (Profeta).
Accadde oggi
- 1977 Moser campione del mondo. A San Cristóbal (Venezuela), su 255 km c’erano 89 iscritti, fra cui campioni a fine carriera (Gimondi, Poulidor, Merckx), altri all’apice (Moser, Maertens) e giovani di prospettiva (Saronni, Hinault). Arrivarono in 33 e Francesco Moser si staccò dal gruppo e vinse in volata sul tedesco Thurau con lo stesso tempo. Terzo arrivò Bitossi.
- 1998 fondato ‘Google’. Larry Page e Sergey Brin, studenti di Stanford, fondarono ‘Google Inc.’ in un garage della Silicon Valley. Il nome partì dal progetto: deriva da ‘googol’, termine che indica il numero 1 con 100 zeri. Ma ‘googol’ esisteva già e i due giocarono sull’assonanza con ‘to googgle’ (strabuzzare gli occhi). Lo scopo era mettere le informazioni a disposizione di tutti: l’intuizione per la ricerca fu la ‘teoria delle reti’, con cui il motore cattura le pagine col maggior numero di relazioni con altre (‘link’). Page e Brin, senza soldi, assemblarono comuni pc, presi in prestito dall’università, e con questa catena fecero memorizzazione, catalogazione, analisi, selezione dell’universo web. Poi comparve la versione beta di google.com, che rispondeva a 10.000 quesiti al giorno. La crescita fu mostruosa, fino ai 182.5 miliardi $ di fatturato ’20. ‘Google’ ha rivoluzionato il mondo, cambiando business, informazione, studio e linguaggio del XXI secolo. In molte lingue è nato il verbo ‘to google’, in italiano ‘googlare’, traducibile con ‘fare una ricerca sul web’.
Nati famosi
- Luigi Cadorna (1850-1928), Italia, militare. Nato a Pallanza (VB), capo di Stato Maggiore nominato dal Re, guidò l’esercito italiano nella I guerra mondiale fino alla disfatta di Caporetto, poi sostituito da Armando Diaz. Eletto senatore (1913-1928), non aderì al fascismo, ma Mussolini lo nominò Maresciallo d’Italia. Morì a Bordighera. La sua salma è esposta in un mausoleo della città natale.
- Carmen Consoli (1974), Italia, cantautrice. Nata a Catania, lavorò in gruppi locali, poi si trasferì a Roma. Santoro la notò e la invitò in trasmissione. Nel ’95 fece Sanremo Giovani (‘Quello che sento’) e l’anno dopo uscì ‘Due parole’. Nel ’97 aprì i concerti di Raf e portò a Sanremo ‘Confusa e felice’, canzone che scalò le classifiche radio. Nel ’00 uscì il 4° album ‘Stato di necessità’, trainato da ‘L’ultimo bacio’ che fu colonna sonora dell’omonimo film di Muccino. Dal ’04 cominciò i tour negli Usa e diventò internazionale, ricevendo la ‘Targa Tenco’ ’10 (prima donna a vincerlo). Soprannominata ‘Cantantessa’ da un tecnico sudafricano, la Consoli è politicamente a sinistra e buddhista. A luglio ’13 ebbe il figlio Carlo Giuseppe, nato con l’inseminazione artificiale.