Lavoro, a luglio occupazione stabile





ROMA (ITALPRESS) – A luglio il numero degli occupati resta stabile su base mensile, mentre diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro sia gli inattivi. Lo rileva l’Istat. Il tasso di occupazione rimane fermo al 63%%. La stabilità è il risultato di dinamiche contrapposte: aumentano gli occupati tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni. Diminuiscono invece le donne, i lavoratori a termine e le altre classi d’età. Le persone in cerca di lavoro sono 17mila in meno rispetto a giugno. In aumento anche il tasso di disoccupazione giovanile. Nel trimestre maggio-luglio, rispetto ai tre mesi precedenti, gli occupati aumentano di 91mila unità. Crescono anche le persone in cerca di lavoro. Su base annua, a luglio gli occupati sono 307mila in più. L’aumento riguarda uomini, donne, 25-34enni e over 50.

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