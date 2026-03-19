Roma: rapina a mano armata in un supermercato, 2 arresti

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Roma Cassia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, ritenuti i responsabili di una violenta rapina consumata lo scorso 26 novembre ai danni di un supermercato nel quartiere Cinquina. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, mentre uno dei complici attendeva all’esterno fungendo da palo, l’esecutore materiale faceva irruzione nel locale con il volto travisato da casco e scaldacollo. Sotto la minaccia di una pistola, l’uomo si è fatto consegnare l’incasso di tre casse, per un bottino complessivo di 2.400 euro, prima di fuggire a bordo di uno scooter. Le indagini hanno accertato che lo scooter utilizzato per la fuga era stato rubato poche ore prima del colpo nel parcheggio di un noto centro commerciale della Capitale. I Carabinieri sono riusciti a rinvenire il mezzo abbandonato tra la vegetazione, mentre nella disponibilità di uno dei fermati sono stati sequestrati il bauletto, la coperta coprigambe e una pistola a salve calibro 9, priva del tappo rosso, completa di 34 cartucce.

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(Fonte video: Carabinieri Roma)