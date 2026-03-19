Attualità Eventi IN EVIDENZA Video

Musica: ecco il video del nuovo singolo “Io e te io e te io e te” di BeaMakk

DiRaimondo Bovone

Mar 19, 2026 , , , ,

IO E TE IO E TE IO E TE” è il nuovo singolo della cantautrice Bea Makk , dopo “You drive me crazy” e “Nel Blu”, quest’ ultimo uscito a novembre 2025 e forte di oltre un milione e mezzo di ascolti  radiofonici (dati Earone).

Il video ufficiale del singolo “IO E TE IO E TE IO E TE”, della cantautrice BEAMAKK,  è on line da venerdì 13 marzo sul canale YouTube Lungomare srl a questo link: https://youtu.be/WBkvSpL8xw8

“Il video rappresenta un amore che si insinua per le strade e i giardini di Roma. Utilizzando una cartina due giovani si rincorrono per la città vivendo la leggerezza di un’ età che non tornerà più. Io e te io e te io e te a camminare mano nella mano tra i sampietrini sconnessi della capitale ”.

CREDITI – Autori: BeaMakk- Francesco Chiarle- Valerio Calisse – Compositori: BeaMakk- Francesco Chiarle- Valerio Calisse – Arrangiamenti e Realizzazione: Valerio Calisse con Massimo Calabrese & Marco Lecci – Master: Carmine Simeone – Tastiere e cori: Valerio Calisse – Basso, Chitarra acustica e cori: Massimo Calabrese – Casa Discografica: Lungomare – Edizioni: Lungomare S.r.l. / Musica e Rivoluzione sas

CANALI UFFICIALI BeaMakk –
INSTAGRAM: bea.makk –
TikTok: beatrice.macconi –
YouTube: youtube.com/beatrice.macconi

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Porto di Civitavecchia, Latrofa “Obiettivo 4 milioni di passeggeri in 3 anni”

Mar 19, 2026
IN EVIDENZA

Caro carburanti, l’Europa è “corta” di gasolio e il prezzo del diesel vola

Mar 19, 2026
IN EVIDENZA

Fano (Lucart) “Investire in ESG significa prendere impegni a lungo termine”

Mar 19, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Porto di Civitavecchia, Latrofa “Obiettivo 4 milioni di passeggeri in 3 anni”

Mar 19, 2026
IN EVIDENZA

Caro carburanti, l’Europa è “corta” di gasolio e il prezzo del diesel vola

Mar 19, 2026
IN EVIDENZA

Fano (Lucart) “Investire in ESG significa prendere impegni a lungo termine”

Mar 19, 2026
IN EVIDENZA

Automotive, nelle aziende è mancato l’utilizzo completo del sistema ESG

Mar 19, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x