Musica: ecco il video del nuovo singolo “Io e te io e te io e te” di BeaMakk

“IO E TE IO E TE IO E TE” è il nuovo singolo della cantautrice Bea Makk , dopo “You drive me crazy” e “Nel Blu”, quest’ ultimo uscito a novembre 2025 e forte di oltre un milione e mezzo di ascolti radiofonici (dati Earone).

Il video ufficiale del singolo “IO E TE IO E TE IO E TE”, della cantautrice BEAMAKK, è on line da venerdì 13 marzo sul canale YouTube Lungomare srl a questo link: https://youtu.be/WBkvSpL8xw8

“Il video rappresenta un amore che si insinua per le strade e i giardini di Roma. Utilizzando una cartina due giovani si rincorrono per la città vivendo la leggerezza di un’ età che non tornerà più. Io e te io e te io e te a camminare mano nella mano tra i sampietrini sconnessi della capitale ”.

CREDITI – Autori: BeaMakk- Francesco Chiarle- Valerio Calisse – Compositori: BeaMakk- Francesco Chiarle- Valerio Calisse – Arrangiamenti e Realizzazione: Valerio Calisse con Massimo Calabrese & Marco Lecci – Master: Carmine Simeone – Tastiere e cori: Valerio Calisse – Basso, Chitarra acustica e cori: Massimo Calabrese – Casa Discografica: Lungomare – Edizioni: Lungomare S.r.l. / Musica e Rivoluzione sas

CANALI UFFICIALI BeaMakk –

INSTAGRAM: bea.makk –

TikTok: beatrice.macconi –

YouTube: youtube.com/beatrice.macconi