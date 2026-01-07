Attualità IN EVIDENZA Politica

Il Premier britannico Starmer: “Il Parlamento voterà decisioni su invio truppe”

Di

Gen 7, 2026

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Qualsiasi eventuale invio di truppe britanniche in Ucraina “sarà votato dal Parlamento”. Lo ha dichiarato oggi il premier di Londra, Keir Starmer, nel corso del question time alla Camera dei Comuni dedicato ai risultati del vertice della Coalizione dei volenterosi tenuto ieri a Parigi. In occasione del vertice, Regno Unito e Francia hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui si impegnano a inviare truppe in Ucraina dopo l’eventuale raggiungimento di un cessate il fuoco nel Paese.

“Terrò la Camera aggiornata sull’evolversi della situazione”, ha detto oggi Starmer al question time. “E se le truppe dovessero essere schierate in base alla dichiarazione firmata, sottoporrei la questione al voto della Camera”, ha precisato.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Il governo vara la riforma dei porti italiani

Gen 7, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

UE, per l’agricoltura italiana 10 miliardi in più

Gen 7, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

UE: dall’8 gennaio Von der Leyen in visita in Medio Oriente

Gen 7, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica inizia l’anno con una vittoria, Pan Alfieri Cagliari battuto 3-0

Gen 7, 2026 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA Video

Il governo vara la riforma dei porti italiani

Gen 7, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

UE, per l’agricoltura italiana 10 miliardi in più

Gen 7, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il Premier britannico Starmer: “Il Parlamento voterà decisioni su invio truppe”

Gen 7, 2026