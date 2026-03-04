Attualità Cronaca Video

Vibo Valentia: aveva serre in casa per coltivare marijuana, arrestato un 55enne

Mar 4, 2026
VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Sellia Marina, in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno arrestato un 55enne del posto accusato di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. All’interno del suo appartamento, sottoposto a perquisizione domiciliare per l’odore di marijuana proveniente dai piani superiori, segnalato dal cane antidroga, i Carabinieri hanno rinvenuto due serre artificiale perfettamente allestite, contenenti sei piante di marijuana in crescita, dotate di sistemi autonomi di aerazione, illuminazione e ventilazione. In un’altra stanza, adibita a deposito, sono stati rinvenuti oltre 2.000 semi di cannabis e circa 1 kg di marijuana essiccata, parte della quale già suddivisa in barattoli. vbo/mca1
