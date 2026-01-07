Attualità IN EVIDENZA Politica

UE: dall’8 gennaio Von der Leyen in visita in Medio Oriente

Di

Gen 7, 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, insieme al Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, sarà questa settimana in Giordania, Siria e Libano. Secondo una nota della Commissione Ue, la missione fa seguito all’adozione, lo scorso novembre, del patto per il Mediterraneo, volto a promuovere cooperazione, prosperità e stabilità duratura nella regione.

Giovedì 8 gennaio, ad Amman, i due presidenti incontreranno Sua Maestà il Re Abdullah II per il primo vertice Ue-Giordania, nel corso del quale ribadiranno l’impegno dell’Unione nei confronti della Giordania come partner strategico chiave in Medio Oriente e nel Mediterraneo. I tre leader faranno il punto sull’attuazione del partenariato strategico e globale, firmato un anno fa, e definiranno le priorità per i prossimi anni.

Venerdì 9 gennaio, von der Leyen e Costa si recheranno a Damasco per incontrare il Presidente al-Sharaa e approfondire i legami politici e l’impegno economico con il paese. L’Ue conferma il proprio saldo impegno a favore della ripresa, della ricostruzione e della pace civile in Siria. Nel corso della stessa giornata, i due leader raggiungeranno Beirut per incontrare il Presidente Aoun e rafforzare ulteriormente il partenariato Ue-Libano, con particolare attenzione alla prosperità, alla sicurezza e alla stabilità del paese.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Il governo vara la riforma dei porti italiani

Gen 7, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

UE, per l’agricoltura italiana 10 miliardi in più

Gen 7, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il Premier britannico Starmer: “Il Parlamento voterà decisioni su invio truppe”

Gen 7, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica inizia l’anno con una vittoria, Pan Alfieri Cagliari battuto 3-0

Gen 7, 2026 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA Video

Il governo vara la riforma dei porti italiani

Gen 7, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

UE, per l’agricoltura italiana 10 miliardi in più

Gen 7, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il Premier britannico Starmer: “Il Parlamento voterà decisioni su invio truppe”

Gen 7, 2026