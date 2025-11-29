Ponte sullo Stretto, Corazza: “Opera strategica, UE chiede solo rispetto regole”





REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Il ponte sullo Stretto è un’infrastruttura strategica che rafforza l’interconnessione, l’intermodalità, il trasporto su rotaie, favorisce l’export, valorizza i porti, attirerà nuovi investimenti, favorirà il turismo, è un’opera importante che va contestualizzata con altre opere. Insomma, è un modo per attirare altri investimenti al Sud, quindi al di là delle diverse sensibilità politiche è sicuramente un’opera strategica per il nostro paese e per l’Unione Europea e fa parte di uno dei corridoi essenziali dell’Unione Europea”. Lo ha detto Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, a margine della due giorni “Connessioni Mediterranee – Nuovo bilancio europeo, porti, ponte e politiche per il Sud.

“L’Unione Europea – ha aggiunto – non entra nel merito delle dinamiche di un’opera particolare. Per noi è importante che vengano rispettate le regole. Lo Stato attua il processo per un’infrastruttura così importante in piena autonomia, quindi non c’è una posizione dell’Unione Europea su quello che sta succedendo in merito al Ponte. Per noi l’importante è che soldi vengono usati bene e che le regole europee vengano rispettate”, ha concluso Corazza.

