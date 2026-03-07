Moratti “Per le elezioni comunali a Milano lavoriamo su un candidato civico”

IN EVIDENZA

MILANO (ITALPRESS) – “Noi stiamo lavorando su un candidato civico che abbia la capacità di rendere Milano di nuovo una città che abbia fiducia in se stessa, orgoglio e capacità di progettazione del futuro. Ma anche molto attenta ai temi sociali e culturali, ai bisogni dei cittadini”. Così la presidente Consulta Nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti, a un convegno di partito in corso oggi a Milano. Secondo Moratti, Milano deve saper essere “non solo modello economico ma anche modello sociale e culturale. Una città che accoglie, una città che cresce ma senza dividere, una città che punta sull’innovazione ma anche sulla qualità del lavoro”.

