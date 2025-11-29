Enti Locali: dalla Regione 2.8 milioni di euro nel 2026 per l’assistenza tecnica sul PNRR

La Giunta regionale, su proposta degli assessori agli Enti locali Enrico Bussalino e alla Semplificazione Gian Luca Vignale, ha assegnato una dotazione finanziaria di 2.800.000 euro, per l’anno 2026, per mantenere attivo il gruppo di professionisti del progetto “Esperti per il Piemonte”, avviato nel 2022 dalla Regione Piemonte nell’ambito del PNRR.

Il progetto offre, agli enti locali che ne fanno richiesta, il supporto di ingegneri ambientali, geologi, biologi, giuristi, esperti amministrativi, nella gestione delle procedure complesse legate ai progetti del PNRR, in particolare in materia ambientale, e nelle azioni di semplificazione amministrativa.

LE PAROLE – Così gli assessori Bussalino e Vignale: “Viene garantito il supporto a Province, Comuni e Unioni di Comuni nella gestione delle pratiche complesse che impattano significativamente sui territori, come bonifiche, rifiuti, energie rinnovabili. Diamo continuità ad un servizio, senza costi per gli amministratori locali, che si è rivelato molto apprezzato ed essenziale per i Comuni piemontesi, per il disbrigo di pratiche che richiedono, spesso, specifiche professionalità che, data la dimensione e le caratteristiche di molti nostri enti, si fa difficoltà a reperire e sostenere”.

L’assessore Bussalino