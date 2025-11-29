Cinema: la Regione Piemonte stanzia 12 milioni di euro per il fondo Film-TV negli anni 2026-2027

L’annuncio è arrivato martedì 25 novembre, in occasione del panel istituzionale del Torino Film Industry, organizzato da Film Commission Torino Piemonte: stanziate nuove risorse per 12 milioni di euro, di cui 7 milioni per il 2026 e 5 milioni per il 2027, destinate al Piemonte Film TV Fund, principale strumento regionale a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva.

Il nuovo bando sarà pubblicato in primavera e conferma la volontà della Regione Piemonte di rafforzare con continuità l’impegno verso un settore strategico per la crescita culturale, economica e occupazionale del territorio.

Il nuovo investimento si inserisce nel percorso già avviato nel triennio 2023–2025, durante il quale la Regione ha stanziato oltre 21 milioni di euro a sostegno dell’intera filiera.

Alla nuova misura si aggiungono altri 600.000 euro destinati a finanziare la prosecuzione dei bandi triennali per la promozione delle attività cinematografiche e per la valorizzazione delle sale, confermando la coerenza di una visione politica che integra interventi sulla produzione, sull’infrastruttura culturale e sulla diffusione territoriale. La Regione ha investito anche 750.000 euro per la promozione di rassegne, festival e circuiti, e 1.050.000 euro per la valorizzazione delle sale cinematografiche indipendenti attraverso bandi triennali. Altri 5 milioni di euro sono stati destinati a un bando a sportello, attivo fino al 2026, per ammodernamento e riattivazione delle sale esistenti.

Nell’ambito del solo Piemonte Film TV Fund, sono stati stanziati 8 milioni di euro tra il 2023 e il 2024, che hanno permesso di finanziare 28 progetti, generando una spesa diretta sul territorio di 26.920.000 euro e un moltiplicatore economico di 3,36.

LE PAROLE – Dichiarazione congiunta sull’argomento del presidente Alberto Cirio e degli assessori Marina Chiarelli (Cultura) e Andrea Tronzano (Bilancio): “Rafforziamo una strategia pluriennale che ha già portato risultati concreti. Il cinema è cultura, ma anche industria, lavoro e identità. La Regione Piemonte lo sostiene con strumenti efficaci, programmazione accurata e investimenti che generano valore reale. Il nostro obiettivo è fare del Piemonte un territorio sempre più attrattivo e competitivo, capace di dialogare con le grandi produzioni internazionali e di valorizzare le sue eccellenze locali, con una filiera pronta a cogliere le sfide del futuro”.