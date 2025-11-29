Cinema Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Cinema: la Regione Piemonte stanzia 12 milioni di euro per il fondo Film-TV negli anni 2026-2027

DiRaimondo Bovone

Nov 29, 2025 , , , , , ,

L’annuncio è arrivato martedì 25 novembre, in occasione del panel istituzionale del Torino Film Industry, organizzato da Film Commission Torino Piemonte: stanziate nuove risorse per 12 milioni di euro, di cui 7 milioni per il 2026 e 5 milioni per il 2027, destinate al Piemonte Film TV Fund, principale strumento regionale a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva.
Il nuovo bando sarà pubblicato in primavera e conferma la volontà della Regione Piemonte di rafforzare con continuità l’impegno verso un settore strategico per la crescita culturale, economica e occupazionale del territorio.
Il nuovo investimento si inserisce nel percorso già avviato nel triennio 2023–2025, durante il quale la Regione ha stanziato oltre 21 milioni di euro a sostegno dell’intera filiera.

Alla nuova misura si aggiungono altri 600.000 euro destinati a finanziare la prosecuzione dei bandi triennali per la promozione delle attività cinematografiche e per la valorizzazione delle sale, confermando la coerenza di una visione politica che integra interventi sulla produzione, sull’infrastruttura culturale e sulla diffusione territoriale. La Regione ha investito anche 750.000 euro per la promozione di rassegne, festival e circuiti, e 1.050.000 euro per la valorizzazione delle sale cinematografiche indipendenti attraverso bandi triennali. Altri 5 milioni di euro sono stati destinati a un bando a sportello, attivo fino al 2026, per ammodernamento e riattivazione delle sale esistenti.
Nell’ambito del solo Piemonte Film TV Fund, sono stati stanziati 8 milioni di euro tra il 2023 e il 2024, che hanno permesso di finanziare 28 progetti, generando una spesa diretta sul territorio di 26.920.000 euro e un moltiplicatore economico di 3,36.

LE PAROLE – Dichiarazione congiunta sull’argomento del presidente Alberto Cirio e degli assessori Marina Chiarelli (Cultura) e Andrea Tronzano (Bilancio): “Rafforziamo una strategia pluriennale che ha già portato risultati concreti. Il cinema è cultura, ma anche industria, lavoro e identità. La Regione Piemonte lo sostiene con strumenti efficaci, programmazione accurata e investimenti che generano valore reale. Il nostro obiettivo è fare del Piemonte un territorio sempre più attrattivo e competitivo, capace di dialogare con le grandi produzioni internazionali e di valorizzare le sue eccellenze locali, con una filiera pronta a cogliere le sfide del futuro”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Sud, Corazza “Adesso priorità è far rimanere i giovani, non sprecare talenti”

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

Ponte Stretto, Corazza “Opera strategica, Ue chiede solo rispetto regole”

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

Zimbalatti “Università di Reggio Calabria in crescita, immatricolazioni +27%”

Nov 29, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Cinema Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Cinema: la Regione Piemonte stanzia 12 milioni di euro per il fondo Film-TV negli anni 2026-2027

Nov 29, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Sud, Corazza “Adesso priorità è far rimanere i giovani, non sprecare talenti”

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

Ponte Stretto, Corazza “Opera strategica, Ue chiede solo rispetto regole”

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

Zimbalatti “Università di Reggio Calabria in crescita, immatricolazioni +27%”

Nov 29, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x