Von der Leyen “Non accetterò che gli estremisti distruggano l’Ue”

STRASBURGO (ITALPRESS) – “L’Europa non può controllare i dittatori demagoghi nel mondo, ma quello che può fare è scegliere di proteggere le proprie democrazie”. Lo ha detto Ursula von der Leyen nel discorso programmatico per la sua elezione a presidente della Commissione europea. “Non cederò mai all’estrema polarizzazione della nostra società, farò in modo che questo non sia accettabile e non accetterò mai che i demagoghi e gli estremisti possano distruggere il nostro modo di vivere. Sono qui oggi, pronta a condurre questa battaglia a nome di tutte le forze democratiche di questo Parlamento”.

