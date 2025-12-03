Attualità IN EVIDENZA Politica

La Meloni ha incontrato il re del Bahrein: “Avanti con il consolidamento dei rapporti bilaterali”

Dic 3, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito della sua partecipazione al Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il re del Bahrein, Hamad bin Isa Al-Khalifa, assistito dal principe ereditario e primo ministro, Salman bin Hamad Al-Khalifa. Spiega Palazzo Chigi in una nota: “Il colloquio ha confermato la comune volontà di proseguire nel percorso di consolidamento dei rapporti bilaterali, inaugurato dalla conclusione, lo scorso settembre, del Memorandum istitutivo del Partenariato Strategico sugli Investimenti e rafforzato dai 4 incontri avuti dal Presidente del Consiglio con i vertici del Regno del Bahrein nel solo 2025. Nel corso dell’incontro, i due leader hanno anche affrontato le principali questioni internazionali, con particolare riferimento agli sforzi comuni per la stabilizzazione del Medio Oriente e per una pace giusta e duratura in Ucraina”.

