MILANO (ITALPRESS) – “Un voto sconcertante. Armi difensive per l’Ucraina sì, armi per colpire e uccidere in Russia avvicinandoci alla terza guerra mondiale no. Su questo il governo italiano è chiaro”. Così il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, a margine di una raccolta firme a Milano in suo sostegno nel processo Open Arms, ha commentato il voto del Parlamento Europeo su nuove forniture di armi all’Ucraina.

