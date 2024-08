Manovra, il vice-premier Salvini: “Mantenere il taglio del cuneo fiscale”

RIMINI (ITALPRESS) – “La priorità è riuscire a mantenere la grande operazione di taglio delle tasse per i lavoratori dipendenti fatta lo scorso anno. In un momento complicato come questo, ritrovare i 10 miliardi per confermare questi aumenti di stipendi e taglio di tasse per chi ha redditi fino a 35 mila euro è priorità del governo”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini.“Per quello che riguarda la Lega la nostra battaglia storica da portare a casa entro fine legislatura, è il superamento della Legge Fornero che rimane un impegno della Lega e del governo”, aggiunge.

xb1/sat/gsl