IN EVIDENZA Politica Video

Veneto, il governatore Stefani: “Continuità con il lavoro fatto da Zaia”

Di

Dic 13, 2025
VENEZIA (ITALPRESS) – “Io non avevo necessità di differenziarmi perché ovviamente come avrete visto ho fatto delle scelte in continuità per quello che potevo, perché c’era ovviamente un limite dei mandati agli assessori, su cui io mi ero già espresso in maniera contraria precedentemente. Abbiamo trovato delle soluzioni importanti per proseguire questa sfida che vuole guardare al futuro, vuole guardare avanti e vuole farlo in continuità, ovviamente con il grande lavoro già fatto dall’amministrazione di Luca Zaia”. Così Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, a margine della presentazione della nuova Giunta regionale.f29/tvi/mca3

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: i datori di lavoro domestico e i compiti di fine anno

Dic 14, 2025 Raimondo Bovone
Costume & Società Cucina Video

Un pesto di agrumi facile da preparare

Dic 14, 2025
Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Poste Italiane: un nuovo francobollo celebra l’Automobile Club d’Italia

Dic 14, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: i datori di lavoro domestico e i compiti di fine anno

Dic 14, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Esteri

Due morti e nove feriti in sparatoria in Università negli Usa, caccia al killer

Dic 14, 2025
Costume & Società Cucina Video

Un pesto di agrumi facile da preparare

Dic 14, 2025
Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Poste Italiane: un nuovo francobollo celebra l’Automobile Club d’Italia

Dic 14, 2025 Raimondo Bovone