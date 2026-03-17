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Regione Piemonte, la collaborazione con Formez decisiva per la semplificazione

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Mar 17, 2026 , , ,

TORINO (ITALPRESS) – “La collaborazione tra Regione Piemonte e Formez rappresenta un passaggio decisivo per trasformare la semplificazione in realtà concreta. Per noi è un onore poter lavorare al fianco della Regione, che ringraziamo per la fiducia, perchè si rafforza un percorso avviato già lo scorso dicembre con l’accordo sull’innovazione”. E’ quanto affermato dal presidente Formez, Giovanni Anastasi, in occasione della conferenza di presentazione di “Semplifica Piemonte” al Grattacielo della Regione Piemonte, alla presenza del Ministro per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’assessore alla Semplificazione Gian Luca Vignale.
“Formez – ha proseguito Anastasi – considera la semplificazione un passo fondamentale per continuare a lavorare sul contatto diretto tra cittadino e bene pubblico, avviato dall’Istituto con il supporto delle nuove tecnologie. Siamo quindi orgogliosi di poter fornire il nostro contributo al progetto ‘Semplifica Piemonte, consapevoli che il nostro ruolo è quello di essere laboratorio delle Pubbliche Amministrazioni così come territorio di condivisione di esperienze nell’ambito pubblico. Il Piemonte ha scelto di investire su una PA più semplice, coerente, affidabile e più vicina alla collettività: una scelta coraggiosa, che può diventare un modello nazionale”.
All’incontro hanno partecipato anche rappresentanti delle principali istituzioni del territorio, tra cui ANCI Piemonte, Politecnico di Torino, Università di Torino e Università del Piemonte Orientale.
-foto ufficio stampa Formez –
(ITALPRESS).

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