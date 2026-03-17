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Regione Piemonte: sono stati pagati tutti gli assegni delle borse di studio per l’anno 25-26

DiRaimondo Bovone

Mar 17, 2026 , , , , ,

Con l’ultima tranche di pagamento, da parte di Edisu a fine febbraio, tutti gli studenti idonei del Piemonte hanno ottenuto la borsa di studio. Per l’anno accademico 2025/2026 sono 20.153 gli aventi diritto alla borsa di studio, 1.552 in più rispetto allo scorso anno. A fine dicembre sono state erogate 16.084 borse, 971 in più rispetto al 2024/2025. Il fabbisogno complessivo ha raggiunto i 110 milioni di euro, 8 milioni in più rispetto all’anno precedente.

LE PAROLE – Così il presidente Alberto Cirio e la vicepresidente Elena Chiorino: «In Piemonte la parola data vale. Avevamo garantito che nessuno studente idoneo sarebbe rimasto senza borsa e anche quest’anno, nonostante l’aumento degli aventi diritto e del fabbisogno economico, la Regione ha scelto di assumersi fino in fondo la propria responsabilità. Abbiamo scelto di investire sul merito e di garantire a chi studia in questo territorio la certezza che le istituzioni sono al suo fianco. Il diritto allo studio, in Piemonte, è una scelta politica chiara e coerente. Così si rafforza la fiducia e si costruisce il futuro del nostro territorio, partendo dai nostri giovani e dal merito».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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