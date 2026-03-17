Regione Piemonte: sono stati pagati tutti gli assegni delle borse di studio per l’anno 25-26

Con l’ultima tranche di pagamento, da parte di Edisu a fine febbraio, tutti gli studenti idonei del Piemonte hanno ottenuto la borsa di studio. Per l’anno accademico 2025/2026 sono 20.153 gli aventi diritto alla borsa di studio, 1.552 in più rispetto allo scorso anno. A fine dicembre sono state erogate 16.084 borse, 971 in più rispetto al 2024/2025. Il fabbisogno complessivo ha raggiunto i 110 milioni di euro, 8 milioni in più rispetto all’anno precedente.

LE PAROLE – Così il presidente Alberto Cirio e la vicepresidente Elena Chiorino: «In Piemonte la parola data vale. Avevamo garantito che nessuno studente idoneo sarebbe rimasto senza borsa e anche quest’anno, nonostante l’aumento degli aventi diritto e del fabbisogno economico, la Regione ha scelto di assumersi fino in fondo la propria responsabilità. Abbiamo scelto di investire sul merito e di garantire a chi studia in questo territorio la certezza che le istituzioni sono al suo fianco. Il diritto allo studio, in Piemonte, è una scelta politica chiara e coerente. Così si rafforza la fiducia e si costruisce il futuro del nostro territorio, partendo dai nostri giovani e dal merito».