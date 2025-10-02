Attualità Cronaca

Per il Garante lo sciopero generale è illegittimo senza preavviso

Di

Ott 2, 2025

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato “illegittimo” lo sciopero generale proclamato per domani, “in violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90″. Nel provvedimento adottato, il Garante ha ritenuto “inconferente il richiamo dei sindacati proclamanti all’art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo ‘nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratorì”. L’Autorità di garanzia ha quindi inviato un’indicazione immediata alle organizzazioni sindacali, ricordando che “il mancato adeguamento comporta, tra l’altro,
l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento”.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il segretario NATO, Rutte: “Tutti in pericolo, i missili russi possono colpire anche l’Italia”

Ott 2, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 3 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 2, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Viaggiando

Namibia On The Road: dal deserto del Namib alle coste atlantiche, un itinerario da scoprire

Ott 2, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Agricoltura alessandrina in crisi: i prezzi non pareggiano i costi di produzione

Ott 3, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana

Ott 3, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Conference League: Piccoli e Ndourin gol, Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0

Ott 3, 2025
Calcio Sport

Europa League: non basta Orsolini al Bologna, col Friburgo finisce 1-1

Ott 2, 2025