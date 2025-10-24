Attualità Cronaca Video

Caltanissetta: parroco accoltellato a Gela

Ott 24, 2025


GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – I carabinieri di Gela, in provincia di Caltanissetta, hanno arrestato un 26enne individuato come presunto responsabile dell’accoltellamento di don Nunzio Samà, parroco della Chiesa Beata Vergine del Carmelo di Gela. Intervenuti sul posto, i carabinieri hanno avviato serrate e ininterrotte indagini, coordinate dalla Procura di Gela, che hanno consentito in breve tempo di raccogliere convergenti elementi indizianti a carico dell’indagato fermato. vbo/mca3
Fonte video: Carabinieri

