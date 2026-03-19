Carburanti, Salvini: “Buon risultato, tra poche ore si toccherà con mano”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato per giorni al Decreto-legge carburanti e il lavoro ha portato un buon risultato, uno dei maggiori a livello dei Paesi europei e, dalle prossime ore, si toccherà con mano. Se qualcuno trovasse qualche stranezza la segnalasse, perché si tratta di denaro pubblico che deve integralmente tornare nelle tasche dei cittadini. Si tratta di un intervento importante”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a Mattino Cinque. “Difendo la categoria dei benzinai perchè non è li che c’è la speculazione, ma in altre parti della catena”.

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