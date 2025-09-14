ACLI: news sul Congedo Parentale 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha esteso fino al terzo mese di Congedo Parentale il periodo indennizzato nella misura dell’80%. Lavoratrici/lavoratori dipendenti con figli fino ai 12 anni hanno diritto a fruire del Congedo Parentale, quindi di assentarsi dal lavoro, per un periodo complessivo fino a un massimo, fra i due genitori, di 11 mesi sia in modalità continuativa che frazionata.

Lavoratrici/lavoratori che hanno terminato il periodo di Congedo maternità/paternità entro il 31/12/2024 i periodi di Congedo Parentale sono retribuiti: dell’80% della retribuzione per i primi tre mesi di Congedo, se collocati entro il 6° anno di vita del figlio; del 30% della retribuzione per gli ulteriori periodi fruibili complessivamente tra i due genitori.

Se il congedo maternità/paternità si è concluso dopo il 31/12/2024 bisogna considerare che anche il terzo mese di Congedo Parentale, a patto che sia fruito entro il 6° anno di vita, sarà retribuito all’80%, mantenendo al 30% della retribuzione l’indennità corrisposta per gli ulteriori mesi.

