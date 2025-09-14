Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: news sul Congedo Parentale 2025

DiRaimondo Bovone

Set 14, 2025 , , , ,

La Legge di Bilancio 2025 ha esteso fino al terzo mese di Congedo Parentale il periodo indennizzato nella misura dell’80%. Lavoratrici/lavoratori dipendenti con figli fino ai 12 anni hanno diritto a fruire del Congedo Parentale, quindi di assentarsi dal lavoro, per un periodo complessivo fino a un massimo, fra i due genitori, di 11 mesi sia in modalità continuativa che frazionata.
Lavoratrici/lavoratori che hanno terminato il periodo di Congedo maternità/paternità entro il 31/12/2024 i periodi di Congedo Parentale sono retribuiti: dell’80% della retribuzione per i primi tre mesi di Congedo, se collocati entro il 6° anno di vita del figlio; del 30% della retribuzione per gli ulteriori periodi fruibili complessivamente tra i due genitori.
Se il congedo maternità/paternità si è concluso dopo il 31/12/2024 bisogna considerare che anche il terzo mese di Congedo Parentale, a patto che sia fruito entro il 6° anno di vita, sarà retribuito all’80%, mantenendo al 30% della retribuzione l’indennità corrisposta per gli ulteriori mesi.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Giovani – 14/9/2025

Set 14, 2025
Attualità Eventi IN EVIDENZA

Oktoberfest Cuneo: da giovedì 25 settembre a domenica 12 ottobre nell’Area del Palazzetto

Set 14, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 14 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 13, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: news sul Congedo Parentale 2025

Set 14, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Tg Giovani – 14/9/2025

Set 14, 2025
Costume & Società Cucina Video

Un gustoso frullato di pere

Set 14, 2025
Attualità Eventi IN EVIDENZA

Oktoberfest Cuneo: da giovedì 25 settembre a domenica 12 ottobre nell’Area del Palazzetto

Set 14, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x