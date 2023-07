Provincia: 5.7 milioni dalla Regione per sicurezza idrogeologica, edifici, scuole e strade

Ammonta a 5.715.000 euro il contributo della Giunta regionale del Piemonte ha assegnato per la realizzazione in provincia di Alessandria di 21 interventi riguardanti la messa in sicurezza di zone a rischio idrogeologico, viabilità comunale, scuole ed edifici pubblici.

I contributi

Terruggia – € 692.910 per adeguamento sismico dell’edificio scolastico;

per adeguamento sismico dell’edificio scolastico; Cantalupo Ligure – € 198.000 per riqualificazione e manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo;

per riqualificazione e manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo; Casal Cermelli – € 270.000 per manutenzione straordinaria e ampliamento dell’impianto sportivo ‘Franzini’ con efficientamento energetico;

per manutenzione straordinaria e ampliamento dell’impianto sportivo ‘Franzini’ con efficientamento energetico; Borgo San Martino – € 452.000 per messa in sicurezza della palestra del centro sportivo comunale;

per messa in sicurezza della palestra del centro sportivo comunale; Tortona – € 692.910 per messa in sicurezza cavalcavia ex statale 35 dei Giovi;

per messa in sicurezza cavalcavia ex statale 35 dei Giovi; Casale Monferrato – € 150.000 per nuova rotatoria tra via Brodolini, via di Vittorio e via Grandi;

per nuova rotatoria tra via Brodolini, via di Vittorio e via Grandi; Morano sul Po – € 150.000 per messa in sicurezza di via Trino con costruzione di marciapiedi;

per messa in sicurezza di via Trino con costruzione di marciapiedi; Isola Sant’Antonio – € 157.520 per creazione di piste ciclabili;

per creazione di piste ciclabili; Coniolo – € 150.000 per messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ed a viabilità all’interno del centro abitato;

per messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ed a viabilità all’interno del centro abitato; Carrega Ligure – € 153.000 per rifacimento di cunette, attraversamenti stradali e regimazione acque meteoriche;

per rifacimento di cunette, attraversamenti stradali e regimazione acque meteoriche; Garbagna – € 153.000 per messa in sicurezza di strade comunali per le frazioni Boschi Grandi e Torrette;

per messa in sicurezza di strade comunali per le frazioni Boschi Grandi e Torrette; Cabella Ligure – € 225.000 per riqualificazione di via Freggiaro;

per riqualificazione di via Freggiaro; Vignale Monferrato – € 240.310 per regimazione delle acque del piazzale del peso pubblico;

per regimazione delle acque del piazzale del peso pubblico; Gavi – € 692.910 per opere di difesa passiva a monte del concentrico nel tratto tra piazza Dante e via Garibaldi;

per opere di difesa passiva a monte del concentrico nel tratto tra piazza Dante e via Garibaldi; Ticineto – € 389.115 per messa in sicurezza della circonvallazione Ovest;

per messa in sicurezza della circonvallazione Ovest; Alfiano Natta – € 150.000 per rigenerazione urbana degli impianti sportivi;

per rigenerazione urbana degli impianti sportivi; Alluvioni Piovera – € 150.000 per manutenzione straordinaria ex oratorio San Giovanni-auditorium Ragni;

per manutenzione straordinaria ex oratorio San Giovanni-auditorium Ragni; Treville – € 150.000 per ammodernamento e integrazione parco mezzi comunali;

per ammodernamento e integrazione parco mezzi comunali; Frascaro – € 153.000 per ammodernamento e integrazione parco mezzi comunali;

per ammodernamento e integrazione parco mezzi comunali; Borgoratto Alessandrino – € 89.695 per ammodernamento e integrazione parco mezzi comunali;

per ammodernamento e integrazione parco mezzi comunali; Fresonara – € 255.600 per integrazione contributo già assegnato.

