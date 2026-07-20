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Salute: progesterone, che cos’è e perché è amico della salute della donna

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Lug 20, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Progesterone: che cos’è questo ormone di cui tutti parlano ma che è così poco conosciuto? Prodotto da ovaie e placenta, regola il ciclo mestruale e protegge la gravidanza e ha cardinali effetti extra riproduttivi, fondamentali per la salute. Nel centoquarantacinquesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza gli effetti del progesterone, riproduttivi e extra-riproduttivi, con attenzione al suo ruolo sul sistema cardiovascolare, sul cervello, sul sistema cardiovascolare sull’osso. Particolare attenzione è dedicata ai rischi dell’uso transdermico del progesterone “bioidentico”, perché l’assorbimento non adeguato non protegge l’utero dal rischio carcinomi. La competenza nell’uso clinico è essenziale.

sat/gsl

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