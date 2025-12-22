Attualità Cronaca Video

Oristano: ladri armati fuggono dopo un furto, fermati e arrestati

Dic 22, 2025


ORISTANO (ITALPRESS) – I militari della Compagnia Carabinieri di Ghilarza e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta hanno intercettato gli autori di un furto perpetrato poco prima ai danni di un’abitazione nel centro cittadino di Sorradile (OR). Tre persone, già note alle forze dell’ordine, approfittando della fitta nebbia e muovendosi nei vicoli del centro storico, si erano introdotte nell’abitazione di un pensionato temporaneamente assente, riuscendo ad asportare una cassaforte contenente diverse armi e munizioni legalmente detenute. L’immediata attivazione di un dispositivo operativo composto da oltre 25 militari ha consentito di intercettare e bloccare i malviventi nel territorio del Comune di Ottana (NU), al termine di un inseguimento durato diversi chilometri.

Fonte video: Carabinieri

