Arianna Fontana: “Un onore essere portabandiera, dà una grande carica”





ROMA (ITALPRESS) – “Fare la portabandiera è un grande onore e mi dà una grande carica. Questa bandiera non è solo un tricolore che sventola quando qualcuno vince, ma rappresenta casa, la famiglia, tutti i sacrifici che ho fatto io e le persone che mi sono state vicine in questi anni di carriera”. Lo ha detto Arianna Fontana, portabandiera azzurra alla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, uscendo dal Quirinale dove si è tenuta la consegna del tricolore agli alfieri dell’Italia Team. “Il pensiero alla cerimonia c’era già quando il presidente Buonfiglio mi ha chiamata – ha aggiunto la fuoriclasse dello short track rispondendo ai cronisti -. Mi immagino San Siro con le luci e tutte le persone che ci guardano. Ripenso a quel che avevo provato a Pyeonchang e non vedo l’ora di riviverlo. Ora con Pellegrino dovremo capire come gestire la bandiera, dovremo fare le prove: da sola è semplice, in due sarà un po’ più complicato, ma ce la faremo”, ha concluso la lombarda delle Fiamme Gialle.

