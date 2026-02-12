Buonfiglio “Mattarella non è un portafortuna, ma il nostro presidente”

IN EVIDENZA

Feb 12, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “La cosa più bella di questi giorni è l’affetto del presidente della Repubblica, la sua competenza, la sua disponibilità e la sua presenza perché ti dà quella cosa in più che ti fa sentire attenzionato. È una cosa molto bella, è un onore ed è una grande gratificazione per me rappresentare questa squadra”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio intervenuto a Casa Italia, a Milano. “Stamattina eravamo col segretario generale, con tutto lo staff della preparazione olimpica a vedere insieme al presidente e a sua figlia Laura la discesa delle nostre atlete. È il nostro presidente, non è un portafortuna. È un presidente presente, competente e affettuoso”.

