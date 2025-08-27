Giovedì 28 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno

La vita deve essere vissuta come gioco. (Platone)

Santi del giorno

Sant’Agostino (Vescovo e Dottore della Chiesa, protettore di stampatori e teologi), Sant’Ermete (Martire), San Giuliano di Brioude (Martire), San Mosè l’Etiope (di Scete, Anacoreta), San Restituto di Cartagine (Vescovo e Martire), San Vicinio di Sarsina (Vescovo), Sant’Adelina di Poulangy (Badessa), Santa Gioacchina De Vedruna (Vedova e Fondatrice).

Accadde oggi

1903 nacque l’Harley-Davidson . I ventenni William Harley e Arthur Davidson costruirono pezzo per pezzo un prototipo di bicicletta motorizzata. Dopo 2 anni produssero i primi modelli dando vita alla ‘ Harley-Davidson Motor Company’ . La svolta arrivò nel 1907 con la vendita delle prime moto alla polizia, mentre il ‘boom’ vero e proprio iniziò dopo la I guerra mondiale, quando la compagnia di Milwaukee divenne il 1° primo costruttore di moto al mondo.

1963 discorso di Martin Luther King . "Ho un sogno: che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo. Riteniamo queste verità di per sé evidenti: che tutti gli uomini sono stati creati uguali". Parole pronunciate dal pastore Martin Luther King davanti a 250.000 persone, a Washington. L'evento chiuse una marcia che protestava contro la 'non parità tra bianchi e neri' d'America. Il discorso valse a King il Nobel per la Pace 1964.

Nati famosi

Johann Wolfgang von Goethe ( 1749 -1832), Germania, letterato. Nato a Francoforte sul Meno e morto a Weimar, anticipò la ‘corrente romantica’ col romanzo ‘I dolori del giovane Werther’ (1774). L’opera più importante fu ‘Faust’ (1831), alla quale lavorò 60 anni. Ritenuto l’ultimo ‘uomo universale’, si occupò di musica, arte, letteratura e filosofia, influenzando grandi pensatori come Hegel e Nietzsche.

Giorgio Bocca ( 1920 -2011), Italia, giornalista e scrittore. Nato a Cuneo, studiò giurisprudenza e si iscrisse ai GUF (Gruppi universitari fascisti), con cui ebbe ruoli direttivi e vinse gare di sci, ricevendo la medaglia d'oro da Mussolini ('40). Dopo l'8 settembre '43 aderì alla lotta partigiana, poi scrisse per ' Giustizia e Libertà' e collaborò con ' L'Europeo' e ' Il Giorno' . Fondò con Scalfari 'La Repubblica' ('76) e fu autore di 'L'antitaliano', celebre rubrica di Espresso. Presente in TV sulle reti Mediaset, condusse 'Prima pagina' e 'Il cittadino e il potere'.

Shania Twain (1965), Canada, cantautrice. Nata a Windsor, Eilleen Regina Edwards usò lo pseudonimo per 2 motivi: il primo è un termine pellerossa degli 'Ojibwa' ("vado a modo mio"), mentre l'altro è il cognome del 2° marito della madre. Nota come 'regina del Country Pop', ha venduto più di 100 milioni di dischi ed è l'artista femminile con l'album più venduto di sempre ('Come on over', 40 milioni). Ha ricevuto l'Ordine del Canada, onorificenza più alta del suo paese.