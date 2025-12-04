Attualità Cronaca

Reggio Calabria: i NAS sequestrano 1 tonnellata di alimenti non conformi

Dic 4, 2025

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I Carabinieri del NAS di Reggio Calabria hanno eseguito verifiche igienico-sanitarie presso attività di rivendita all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti ortofrutticoli. In totale sono state ispezionate 16 attività (di cui 11 con esito irregolare), adottando provvedimenti di “chiusura immediata” in 2 casi e 11 diffide per “non conformità” strutturali, igienico-sanitarie e/o organizzative.

In particolare, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo oltre 1.000 kg di alimenti non conformi (prodotti che non rispettano la normativa vigente in materia di sicurezza e qualità, presentando pericoli per la salute o difetti), sottoponendo a chiusura immediata – per gravi carenze igienico sanitarie ed autorizzative – due rivendite al dettaglio di prodotti ortofrutticoli. Il valore delle attività sottoposte a provvedimento ammonta a circa 500.000 euro, mentre quello degli alimenti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica e sottoposti a sequestro amministrativo a circa 30.000 euro.

In relazione alle violazioni rilevate, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 35.000 euro ed i titolari delle aziende deficitarie sono stati segnalati alle competenti autorità sanitaria ed amministrativa.

– Foto: ufficio strampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

