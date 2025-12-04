Attualità Economia IN EVIDENZA

Aziende agricole piemontesi: dalla Regione 3 milioni di euro in più per lo stoccaggio di acqua

Raimondo Bovone

Dic 4, 2025

Ci saranno 3 milioni di euro in più per le aziende agricole piemontesi impegnate in investimenti per il miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui aziendali che comportino un risparmio di acqua e ne promuovano lo stoccaggio, in previsione di eventi meteorologici e climatici opposti ed estremi. È un intervento fortemente voluto da Paolo Bongioanni, assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, che porta a 7,1 milioni di euro la dotazione finanziaria per questi interventi.

Provenienza delle nuove risorse: 1.221.000 (40,70%) dal Feasr, fondi europei Pac; 1.245.300 (41,51%) da risorse statali; 533.700 (17,79%) da fondi a bilancio regionale. Con i 7,1 milioni di euro complessivi del bando le aziende agricole piemontesi potranno realizzare interventi mirati per il risparmio e un uso efficiente e sostenibile delle risorse irrigue, come il miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui aziendali, e investimenti per lo stoccaggio e il riuso di tali risorse, come microinvasi aziendali per la raccolta di acque piovane o manutenzione straordinaria delle peschiere per l’uso irriguo, anche per irrigazione di soccorso in periodi di siccità.
Alla chiusura del bando, 31 luglio 2025, sono pervenute 177 domande, di cui 76 finanziabili con la dotazione allora disponibile e 101 idonee ma non finanziate per esaurimento delle risorse. Oltre 50 di queste ultime, grazie ai 3 milioni aggiuntivi, potranno essere finanziate: presto sarà pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti finanziati.

LE PAROLE – Spiega l’assessore Bongioanni: «Sono riuscito ad aggiungere altri 3 milioni alla dotazione e ciò permetterà uno scorrimento della graduatoria, ammettendo al finanziamento numerose altre aziende agricole piemontesi finora in lista d’attesa. Sostenere le nostre aziende significa mettere in sicurezza la nostra produzione agroalimentare, che stiamo rendendo sempre più resiliente, capace di gestire e affrontare eventi climatici estremi e periodi con forti sbalzi di disponibilità».

L’assessore Bongioanni

Raimondo Bovone

