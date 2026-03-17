Napoli: sequestrati 80.000 litri di gasolio di contrabbando

NAPOLI (ITALPRESS) – Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato, ad Acerra (NA), oltre 80.000 litri di gasolio per autotrazione, commercializzati illecitamente in evasione di imposta: un’autocisterna con targa italiana, un autoarticolato con targa polacca, 2 elettropompe, un impianto per il rifornimento per autocisterne realizzato clandestinamente e 132 contenitori in plastica da 1.000 litri cadauno. Sono state denunciate 4 persone.trl/mgg/mca3 (fonte video: Guardia di Finanza)

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