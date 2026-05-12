Piantedosi a Tirana incontra l’omologo albanese: “Ottima collaborazione”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi a Tirana l’omologo albanese Besfort Lamallari. Nel corso del colloquio, spiega una nota del Viminale, “ottima collaborazione tra i due Paesi sui vari temi della cooperazione di Polizia e del contrasto all’immigrazione irregolare. I 2 ministri si sono confrontati soprattutto sugli sviluppi futuri del Protocollo Italia-Albania, anche in vista dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti europei in materia di migrazione e asilo, condividendo l’opportunità di proseguire sulla cooperazione avviata, che ha costituito un modello innovativo apprezzato dai principali Paesi europei.

Il ministro Piantedosi ha confermato che “l’Italia continuerà a sostenere attivamente l’Albania nel percorso di adesione alla UE. C’è grande soddisfazione per l’ottima collaborazione raggiunta anche dalle squadre di investigazione congiunte delle Forze di Polizia, sulle iniziative di contrasto alle organizzazioni criminali transnazionali e ai narcotrafficanti. L’amicizia tra i nostri Paesi ha radici profonde e si è consolidata grazie a un dialogo costante, ulteriormente rafforzato negli ultimi anni dalla sintonia tra i nostri Premier”.

– Foto ufficio stampa ministero dell’Interno –

(ITALPRESS).