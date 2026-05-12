Economia Video

Agroalimentare: l’export traina il settore

Di

Mag 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto trimestre del 2025 il comparto agroalimentare italiano mostra un quadro complesso ma resiliente, secondo la fotografia del CREA, Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia. Fra ottobre e dicembre, la produzione dell’industria alimentare e delle bevande presenta segnali di rallentamento. Si registra una flessione lieve per l’industria alimentare, -0,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, e più marcata per l’industria delle bevande, -3,6%. Il fatturato cresce sia sul mercato estero, sia su quello interno. Diversamente, il settore delle bevande evidenzia un calo in entrambe le aree. Le esportazioni confermano la loro dinamica positiva, con un ulteriore incremento in valore nonostante le tensioni internazionali e le misure tariffarie adottate dagli Stati Uniti. La crescita è trainata soprattutto dai rapporti commerciali con mercati europei come Spagna e Polonia, mentre si registra una contrazione verso il mercato statunitense. Si distinguono le buone performance dei prodotti dolciari e delle carni fresche e congelate, a fronte di un arretramento del vino. Sul versante delle importazioni si osserva un aumento complessivo degli acquisti agroalimentari, con un ruolo crescente di Francia, Paesi Bassi, Belgio e Brasile.
/gtr

Di

Articoli correlati

Economia Video

A marzo cresce la produzione industriale in Italia

Mag 12, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella riceve il Collare Olimpico dalla presidente del CIO Coventry

Mag 12, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Electrolux, il ministro Urso: “Il piano dell’azienda è inaccettabile, faremo la nostra parte”

Mag 12, 2026

Ti sei perso...

Sport

Tennis a Roma: Sinner vince il derby con Pellegrino, Darderi elimina Zverev: entrambi ai quarti

Mag 12, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Piantedosi a Tirana incontra l’omologo albanese: “Ottima collaborazione”

Mag 12, 2026
Economia Video

Agroalimentare: l’export traina il settore

Mag 12, 2026
IN EVIDENZA

Stretto di Hormuz, merci ferme per 23 miliardi di dollari

Mag 12, 2026