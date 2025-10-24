Attualità Cultura & Eventi Eventi

Musica: in uscita oggi il nuovo singolo di Daniele Incicco "Rimandato a Settembre"

Dopo l’ottimo riscontro di pubblico e critica ottenuto per i brani “Piccola” e “Zero Pensieri”Daniele Incicco prosegue il suo percorso da solista con un singolo intenso e diretto: “Rimandato a Settembre” disponibile da oggi 24 ottobre sulle principali piattaforme digitali al seguente link:  https://bfan.link/rimandato-a-settembre

Rimandato a Settembre” è pubblicato dall’ etichetta discografica Lungomare Srl e distribuito da Believe. Il singolo affronta con schiettezza il senso di inadeguatezza e di fallimento che ognuno, almeno una volta nella vita, ha provato. La metafora del “rimandato a settembre” diventa simbolo universale di chi si è sentito impreparato davanti alle sfide, di chi ha dovuto fare i conti con assenze, errori, colpe non dette e una maturità rimandata.
La copertina del brano, scattata da Alessio Panichi nella casa natale di Daniele Incicco, mostra un uomo con un cono bianco in testa che emerge da un armadio. Ispirata al “dunce cap” delle scuole di un tempo, l’immagine trasforma la vergogna in consapevolezza: uno scatto intimo e lucido, dove fragilità e dignità convivono in un atto di verità.
Il brano è pubblicato dall’etichetta Lungomare S.r.l., che promuove e distribuisce Artisti di grande livello nazionale ed internazionale, mantenendo un occhio di riguardo nei confronti dei giovani Artisti. La label vanta la proprietà di Album che sono entrati nella storia della musica italiana, tra i quali spiccano quelle del mai dimenticato Mike Francis e alcune delle grandi produzioni del Maestro Angelo Branduardi, giunto nel 2024 a 50 anni di carriera. La società è editrice dell’opera musicale insieme a Bachi Edizioni Musicali. La produzione di Vanni Casagrande (che vanta importanti collaborazioni con artisti del calibro di Elisa, Fabri Fibra e Jovanotti) conferisce al brano “Rimandato a Settembre” un suono capace di unire fragilità ed energia. Il lavoro di squadra è stato completato in studio con le chitarre di Charlie Mariani, il basso di Matteo Grandoni e l’attività di mixing e mastering a cura di Nacor Fischetti,

Al presente link è possibile scaricare il materiale sul brano “Rimandato a Settembre” e Daniele Incicco: https://drive.google.com/drive/folders/1PNp9omj_619pOgWWxuyn68MBdiXoRgUY?usp=drive_link

CANALI UFFICIALI – SPOTIFY: https://open.spotify.com/intl-it/artist/6zgKx7fKAlX8iMz3LtppFt INSTAGRAM: https://www.instagram.com/danieleincicco/ FACEBOOK: https://www.facebook.com/daniele.incicco.1
TIK TOK: @danincicco

CREDITILegal & Business affair: Studio Legale Avv. Vittorio Costa e Associati (Bologna) – Management: Lungomare S.r.l. www.lungomare-srl.com – [email protected]Booking: SGR Live Show Agency www.sgr.it – [email protected]

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

