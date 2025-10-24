Mattarella: “L’ONU non è un orpello, dall’Italia fermo sostegno a multilateralismo”

ROMA (ITALPRESS) – “L’80° anniversario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite consente di riaffermare il fermo sostegno dell’Italia al multilateralismo, di cui l’ONU costituisce il pilastro fondamentale. A 80 anni dalla sua entrata in vigore, è irrinunciabile sottolineare i valori portanti della Carta delle Nazioni Unite, pace, sviluppo, diritti umani, e riaffermare il dovere di promuoverli giorno dopo giorno, a sostegno della dignità di ogni popolo e di ogni persona”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’80^ Giornata delle Nazioni Unite.

“L’impegno italiano nelle Nazioni Unite è asse portante della politica estera del nostro Paese, in attuazione di quanto sancito dall’articolo 11 della Costituzione. Credere e investire nelle Nazioni Unite implica agire, per trasformare in azioni concrete il principio della solidarietà internazionale e di un ordine mondiale basato sul rispetto delle regole – ha aggiunto il capo dello Stato – promuovendo una logica di collaborazione e rispetto fra gli Stati, alternativa a quella della sopraffazione. Convincimenti che appaiono oggi tanto più fondati e decisivi a fronte di impellenti sfide globali e dell’allarmante diffusione di conflitti armati”.

“L’ONU non è un superfluo orpello diplomatico o foro di dibattito fine a sé stesso: da esso dipendono le sorti di una Comunità degli Stati pacificata e cooperativa, realizzando i nobili ideali di quanti ne concepirono l’istituzione dopo le immani tragedie dei due conflitti mondiali nel secolo scorso – ha concluso Mattarella – e in questa prospettiva la Repubblica Italiana rimane fortemente determinata ad impegnarsi, affinché l’ONU evolva in un’organizzazione sempre più capace di rispondere alle crisi e alle sfide della nostra epoca, sostenendo l’iniziativa “UN80″, avviata dal Segretario Generale, e auspicando una riforma del Consiglio di Sicurezza che lo renda più rappresentativo, responsabile ed efficace”.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).