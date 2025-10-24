Attualità IN EVIDENZA Video

Il ministro Urso: “Sulle regole del Green Deal finalmente prevale la ragione”

Ott 24, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Finalmente prevale la ragione. Mi auguro che anche Spagna e Francia facciano con noi, come stanno facendo Germania e altri Paesi europei, perché è il momento della decisione. E’ il momento di rivedere in maniera radicale le regole del Green deal coniugando al meglio lo sviluppo industriale e sociale del continente con la sostenibilità ambientale. Finalmente prevale la ragione, prevalgono pragmatismo, flessibilità, concretezza e visione del governo italiano”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della conferenza stampa di lancio degli “Stati Generali dello Spazio”.
