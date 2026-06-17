Musica: già on line il nuovo singolo di Kity che parla di sesso con sonorità estive

Dopo il singolo di debutto “48h”, Kity, artista emergente di 20 anni, ritorna in una veste completamente nuova. Ha deciso di confinare le influenze indie nel suo passato e di immergersi completamente nella musica pop ed il nuovo singolo “Sex appeal”, prodotto in Yurta Studio e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 5 giugno 2026, è il manifesto di questo cambio rotta.

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LE PAROLE – Così l’artista racconta il nuovo progetto: “È l’inizio di un percorso molto più grande di me, in cui però mi rendo conto di aver già tagliato tantissimi traguardi, come stringere collaborazioni con persone nuove o, banalmente, capirmi meglio di prima”.

L’amore è un sentimento universale che accomuna tutti gli esseri umani e ognuno lo vive nel proprio modo, ma ci sono sempre alcuni paletti da non superare. E quando si sorpassa la linea di confine, un rapporto di affetto passa da essere “amore puro” ad essere “amore tossico”; quando si subisce il fascino di una persona, però, il confine sbiadisce e si finisce in un limbo di carne e spirito.

Con “Sex appeal” Kity racconta proprio questo: l’irrazionalità del corpo. Anche dopo aver appreso che una situazione ci fa del male, il sesso che una persona ci provoca supera tutti i ragionamenti fatti dal cervello, facendoci ricadere sempre nella stessa trappola del “sex appeal”.

Sono proprio sesso, idealizzazione, rabbia e fame d’amore i temi principali del brano.

Testo e melodia raccontano 2 storie uguali, ma da un punto di vista differente: tra cassa in 4/4 e sonorità dance e pop, la musica (scritta e prodotta da Freeso) rievoca il momento decisivo in cui tutto si svolge, mentre il testo (scritta da Kity) tesse le fila della pura razionalità.