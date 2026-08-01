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Effetto Sinner sul Piemonte: 7° fra le regioni travolte dalla passione per il tennis

DiRaimondo Bovone

Ago 1, 2026 , , , ,

Lo studio di Casinos.com incrocia 3 anni di ricerche Google e i dati della pratica agonistica: la regione delle ATP Finals chiude 7^ con 66,4 punti su 100. I giocatori agonisti attivi sono 13.754.

Il 2° trionfo consecutivo di Jannik Sinner a Wimbledon, conquistato in rimonta su Alexander Zverev (6-7, 7-6, 6-3, 6-4), ha un’eco speciale anche sul Piemonte: è a Torino, casa delle ATP Finals, che il numero 1 chiuderà la stagione da campione in carica. E la regione risponde: secondo l’Indice dell’Effetto Sinner (IES), lo studio di Casinos.com che misura la passione per il tennis delle regioni italiane, il Piemonte è la settima regione più tennistica d’Italia con 66,4 punti su 100.
Il punto di forza è la pratica: con 13.754 giocatori agonisti attivi il Piemonte schiera il 3° esercito di tennisti d’Italia, dietro soltanto a Lombardia e Lazio, che però hanno bacini di popolazione ben più ampi. In rapporto agli abitanti, infatti, la regione sale al 6° posto nazionale: 324 agonisti ogni 100.000 residenti, cioè una persona in campo ogni 309, nettamente sopra la media italiana di una ogni 400.
Sul fronte digitale spicca il 6° posto nelle ricerche “tennis in tv”, a conferma di un pubblico che il grande tennis lo segue con costanza, e il 7° nelle ricerche sulla Coppa Davis. La regione che ospita il torneo dei maestri, insomma, vive il tennis tutto l’anno, non solo a novembre.

LA CLASSIFICA DELLE REGIONI – Il Trentino-Alto Adige domina con 94,2 punti davanti alla sorpresa Umbria (77,9) e alla Liguria (77,5), mentre in coda resta il Mezzogiorno: con le ultime 6 posizioni tutte al Sud e la Campania fanalino di coda a quota 33,3.
LE PAROLE – Così Daniele Alfieri, analista di Casinos.com: “Il Piemonte è fra le regine del tennis nostrano: quasi 14.000 agonisti in campo, il terzo movimento d’Italia. E quando il tennis mondiale ha dovuto scegliere dove incoronare, ogni novembre, il suo re, ha scelto Torino. Le ATP Finals non sono un regalo, sono un riconoscimento”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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