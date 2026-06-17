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Trenitalia: nuovo Intercity dedicato a “Toy Story 5”

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Giu 17, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Toy Story 5 viaggia con Intercity. Una grafica speciale dedicata al film di animazione di Disney e Pixar, in uscita nelle sale italiane, ha fatto il suo ingresso nella stazione di Roma Termini per trasformare il viaggio dei più piccoli e delle loro famiglie in un’avventura in compagnia di Woody, Buzz e Jessie. Alla presentazione del treno hanno preso parte anche le voci italiane dei protagonisti, tra cui Katia Follesa, Federico Basso, Ilaria Stagni, Gianluca Gazzoli e Sal Da Vinci.
f07/fsc/azn/gsl

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