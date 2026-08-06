Musica: ecco Beamakk con la cover del brano “Il tempo di morire” di Battisti

La cover del brano “Il tempo di morire” è disponibile nelle principali piattaforme digitali dallo scorso 24 luglio per l’etichetta Lungomare S.r.l. e con la distribuzione di Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’estero.

Riferisce l’ artista sul brano: “Il tempo di morire è una canzone che avevo ascoltato forse un paio di volte da piccola senza porre troppa attenzione alle parole. Poi un giorno vado in studio e il mio produttore mi fa sentire una versione rivisitata della canzone, ho sentito dentro una voglia di farla mia incredibile. Le parole, il groove, la sensazione che mi faceva provare ogni ritornello… Battisti ha creato un universo che ho voluto diventasse anche un po’ mio. Questa canzone è per chi vuole cantare d’amore a suon di rock and roll”.

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Produttori del brano Lungomare srl. e Musica e Rivoluzione

Edizioni Acqua Azzurra Edizioni Musicali S.r.l.