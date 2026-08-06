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Capsule e cialde di caffè: dal 12 agosto nuove regole per la raccolta differenziata

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Ago 6, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Cambiano le regole per milioni di italiani che ogni giorno utilizzano capsule e cialde di caffè. Dal 12 agosto entra infatti in vigore il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi, che introduce una nuova classificazione per questi prodotti monodose, considerandoli a tutti gli effetti degli imballaggi. La novità riguarda soprattutto etichettatura, raccolta e riciclo. Le capsule in alluminio o plastica dovranno essere conferite seguendo le indicazioni del produttore e del Comune di appartenenza, mentre quelle certificate compostabili potranno essere destinate alla raccolta dell’organico, dove previsto. Non sarà necessario svuotare la capsula prima di gettarla: il nuovo sistema riconosce infatti che nella maggior parte dei casi arriva al termine del suo ciclo di vita ancora con residui di caffè. Al centro della riforma c’è il principio della responsabilità condivisa: le aziende dovranno progettare prodotti sempre più riciclabili, i consorzi lavorare all’efficienza dei sistemi di recupero e i consumatori seguire correttamente le nuove indicazioni riportate sulle confezioni. Un cambiamento che punta a rendere più semplice e uniforme la gestione dei rifiuti, ma che richiederà anche una maggiore attenzione da parte dei cittadini per evitare che capsule e cialde finiscano nei cassonetti sbagliati.
mgg/gtr/col

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