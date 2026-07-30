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Musica: è arrivato “Pop Porn”, il nuovo singolo di Aku Boy, fuori dal 24 luglio

DiRaimondo Bovone

Lug 30, 2026 , , , , ,

Pop Porn, il nuovo singolo di Aku Boy, è un brano urban pop che mescola sonorità hip hop con il pop, raccontando il conflitto tra autenticità artistica e ricerca del successo. il pezzo descrive il prezzo da pagare per inseguire i propri sogni, alternando immagini ironiche e una vena malinconica. Il ritornello, diretto e memorabile, rende il brano estremamente catchy (orecchiabile), mentre il sound moderno strizza l’occhio alle nuove tendenze della scena italiana.

CREDITI – Scritto da Francesco Chiarle e Valerio Calisse, produttori del brano Massimo Calabrese Marco Lecci con Valerio Calisse per Musica e Rivoluzione SAS e l’ avv. Vittorio Costa per Lungomare srlRecording negli studi BeWater Studio ApriliaEditing & MixedMarco Lecci- Studio Blu Roma. “Pop Porn” è disponibile nelle principali piattaforme digitali dallo scorso venerdì 24 luglio per l’etichetta Lungomare S.r.l. e con la distribuzione di Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’estero.

Al presente link è possibile scaricare il materiale sul brano “Pop Porn” e Aku Boyhttps://drive.google.com/drive/folders/18eZzd_zvamHQAzriVShptl643eT96TyT?usp=sharing
SOCIAL – INSTAGRAM: https://www.instagram.com/akuboyx/
TikTok: https://www.tiktok.com/@akuboyx

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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