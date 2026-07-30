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Zangrillo “Carta d’identità illimitata per gli over 70”

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Lug 30, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Il documento di identità senza limiti. Grazie a una norma voluta da questo Governo, da oggi 30 luglio le nuove Carte d’Identità Elettroniche per chi ha compiuto settant’anni avranno validità illimitata. Abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre dieci milioni di persone. Le nuove carte manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell’espatrio. Questa misura si inserisce nel percorso di semplificazione che stiamo portando avanti fin dall’inizio della legislatura. Abbiamo già realizzato oltre 460 semplificazioni amministrative, intervenendo su procedure che per troppo tempo hanno appesantito inutilmente la vita di cittadini e imprese. Il nostro obiettivo è continuare a costruire una Pubblica amministrazione sempre più semplice e vicina alle persone. Senza limiti”. Così in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo in merito all’introduzione della Carta d’Identità Elettronica (CIE) di durata illimitata per i cittadini che hanno compiuto settant’anni, in vigore a partire dal 30 luglio 2026.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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