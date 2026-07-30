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Terenzio “Tanta delusione, pagata l’assenza di Curatoli”

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Lug 30, 2026


HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – “Sapevamo che era una gara difficile perché comunque la squadra è orfana di Luca Curatoli, che è il capitano e sicuramente l’atleta di riferimento. Però al tempo stesso c’è delusione perché avevamo iniziato molto bene con la Germania e comunque questi ragazzi rappresentano l’Italia, una Nazionale forte e di sicuro tutti noi abbiamo il dovere di fare meglio”. Così il ct della Nazionale maschile di sciabola, Andrea Terenzio, commentando l’uscita di scena degli azzurri, campioni uscenti, ai quarti di finale del Mondiale di Hong Kong, con conclusivo ottavo posto. “E’ stata una gara iniziata bene e finita così così – spiega ancora il coach azzurro – Contro la Romania fino a un certo punto siamo stati nel match, poi ci sono stati dei passaggi a vuoto e non siamo stati capaci di colmare quel gap nel finale. A caldo dico che c’è tanta delusione, ci sono aspettative sicuramente superiori per questa Nazionale e questi ragazzi”. Il finale di torneo è stato difficile, visto che a causa degli infortuni di Gallo e Neri l’Italsciabola non ha potuto disputare la finale per il settimo posto con la Cina: “Michele Gallo si è infortunato contro la Romania ed ha una probabile lesione al gluteo, non si sa di che quale entità, e quindi contro la Russia ha tirato Matteo Neri che, sul 33-32, in un affondo ha preso una brutta distorsione alla caviglia destra. Anche qui non sappiamo bene l’entità del danno, però sicuramente sono due infortuni da attenzionare”, conclude Terenzio.
mc/gtr

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