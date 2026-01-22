Moda, il ministro Urso: “Valentino un gigante, suo stile inconfondibile”

ROMA (ITALPRESS) – “Valentino è colui che, insieme ad altri, ha fatto conoscere la moda e lo stile italiano quale unico e indiscutibile prodotto di un Paese che, sull’eccellenza e sulla qualità, costruisce la sua sfida produttiva”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, uscendo dalla camera ardente di Valentino. “E’ stato un grande, un gigante, qualcuno lo ha definito l’imperatore della moda italiana. Ha saputo segnare in modo inconfondibile uno stile e un design che poi è diventato lo stile e il design dell’Italia. Se si chiede quale sia un colore che identifica il Made in Italy molti dicono il ‘rosso Valentino’, il rosso della Ferrari. Il rosso è il colore che generalmente viene identificato come quello dell’Italia produttiva e del Made in Italy. Grazie a lui e ad altri della moda italiana che hanno saputo inventare uno stile che oggi è quello dell’Italia”.xb1/sat/gtr

