Attualità IN EVIDENZA Video

Matteo Marzotto: “Orgoglioso e onorato di aver lavorato con Valentino”

Di

Gen 22, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Forse il ricordo più bello è stato il giorno che ci siamo incontrati professionalmente, qui in studio da loro. C’erano tutte e due. Io mi sono presentato con una foto che mi aveva dato mia madre in cui c’erano loro, 3 40enni, ed io 5enne, e quindi questo è stato l’inizio rilassato della nostra relazione professionale”. Così Matteo Marzotto arrivando alla camera ardente di Valentino Garavani. Un ricordo particolare? “Beh, la prima sfilata con una blusa di alta moda di coccodrillo che, per me, era l’inizio del lavoro. È stata la prima alta moda, il 2 o 3 di luglio del 2003, e io venivo da altri mondi un po’ più industriali, e da lì ho imparato. Complicato lavorare con lui. Io sono molto orgoglioso e onorato”.xb1/tvi/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Zelensky a Davos “Europa evita di agire, ha bisogno di forze armate unite”

Gen 22, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Moda, il ministro Urso: “Valentino un gigante, suo stile inconfondibile”

Gen 22, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Il vino italiano protagonista a Londra con la Borsa Vini 2026

Gen 22, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Zelensky a Davos “Europa evita di agire, ha bisogno di forze armate unite”

Gen 22, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Matteo Marzotto: “Orgoglioso e onorato di aver lavorato con Valentino”

Gen 22, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Moda, il ministro Urso: “Valentino un gigante, suo stile inconfondibile”

Gen 22, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Il vino italiano protagonista a Londra con la Borsa Vini 2026

Gen 22, 2026