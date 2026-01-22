Matteo Marzotto: “Orgoglioso e onorato di aver lavorato con Valentino”

ROMA (ITALPRESS) – “Forse il ricordo più bello è stato il giorno che ci siamo incontrati professionalmente, qui in studio da loro. C’erano tutte e due. Io mi sono presentato con una foto che mi aveva dato mia madre in cui c’erano loro, 3 40enni, ed io 5enne, e quindi questo è stato l’inizio rilassato della nostra relazione professionale”. Così Matteo Marzotto arrivando alla camera ardente di Valentino Garavani. Un ricordo particolare? “Beh, la prima sfilata con una blusa di alta moda di coccodrillo che, per me, era l’inizio del lavoro. È stata la prima alta moda, il 2 o 3 di luglio del 2003, e io venivo da altri mondi un po’ più industriali, e da lì ho imparato. Complicato lavorare con lui. Io sono molto orgoglioso e onorato”.xb1/tvi/gtr

