Mercatini di Natale: domani uniti per la prima volta Verzuolo, Lagnasco e Scarnafigi

Per la prima volta 3 Comuni del Saluzzese si uniscono per dare vita ad un grande evento pre-natalizio: i Mercatini dei tre Castelli. La Villa di Verzuolo si gemella con Scarnafigi e Lagnasco e propone una domenica di bancarelle pensate per offrire tante idee regalo da mettere sotto l’albero in tre meravigliose location caratterizzate dalla presenza di un fortilizio.

Mentre quello di Scarnafigi è privato ed è utilizzato solo per eventi sporadici, quelli Tapparelli D’Azeglio di Lagnasco e il Castello della Villa di Verzuolo sono accessibili e saranno interessati da visite guidate per tutta la giornata. L’appuntamento è per domenica 1° dicembre.



I tre Mercatini sono collegati da una navetta gratuita che, dalle 9 alle 18, farà la spola tra Verzuolo (piazza Willy Burgo e “Il Magico Mondo di Natale” da Armando Garden), Lagnasco (piazza Umberto I), Scarnafigi (piazza ospedale), Saluzzo e Manta.

Ogni Pro loco e Comune hanno organizzato un ricco calendario di eventi collaterali.



A Scarnafigi si comincia la mattinata all’insegna del cammino: ritrovo alle 9 per il Fitwalking di Natale. I Mercatini si aprono già alle 8,30, al pomeriggio spettacolo “Nui Dui”. INFO: 392-7741131 (Federica).

A Lagnasco bancarelle aperte per le vie del paese dalle 10 alle 18, con possibilità di visite guidate ai Castelli e laboratori creativi per bambini. INFO: 346-0818083 (Elisa), 339-1497280 (Ines).

A Villa di Verzuolo, nella giornata di domenica 1° dicembre, il Mercatino e il Villaggio di Babbo Natale aprono alle 9,30 in via Castello e piazza Buttini. INFO: 351-4204004 (Mauro).