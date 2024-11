Termovalorizzatori in Sicilia, Schifani: “Siamo a buon punto”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sui termovalorizzatori siamo a buon punto. A giorni trasmetteremo i documenti ad Invitalia per la redazione del bando di gara che contiamo di effettuare nei primi mesi del 2025. Stiamo rispettando le tabelle, siamo molto fiduciosi. Il mio impegno è quello di garantire ai cittadini siciliani di risolvere il problema irrinunciabile della gestione dei rifiuti che deve essere realizzata attraverso sistemi non inquinanti, che producono energia e che migliorano la qualità della vita dei siciliani”.

Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del convegno ‘Blue Economy: Valorizzare il patrimonio e le risorse del mare in Sicilia’, svoltosi a Palermo. (ITALPRESS).

xd6/abr/red

Navigazione articoli