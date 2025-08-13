IN EVIDENZA

Agrifood Magazine – 13/8/2025

Di

Ago 13, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Agroalimentare, un tavolo per promuovere le Indicazioni Geografiche
– L’olio d’oliva torna protagonista sui mercati esteri
– A luglio sale il carrello della spesa
– Cibi ultra-processati, rischio dipendenza come droghe e alcol
mgg/gtr/col

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cibi ultra-processati, rischio dipendenza come droghe e alcol

Ago 13, 2025
IN EVIDENZA

L’olio d’oliva torna protagonista sui mercati esteri

Ago 13, 2025
IN EVIDENZA

Lavoro nel settore agricolo, scoperte 729 posizioni irregolari

Ago 13, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Cibi ultra-processati, rischio dipendenza come droghe e alcol

Ago 13, 2025
IN EVIDENZA

L’olio d’oliva torna protagonista sui mercati esteri

Ago 13, 2025
IN EVIDENZA

Agrifood Magazine – 13/8/2025

Ago 13, 2025
IN EVIDENZA

Lavoro nel settore agricolo, scoperte 729 posizioni irregolari

Ago 13, 2025