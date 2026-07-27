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No-Tav, Meloni: “Lo Stato non può tollerare la violenza organizzata”

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Lug 27, 2026 , , ,
ROMA (ITALPRESS) – “Centoventi operatori delle forze dell’ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l’infrastruttura dell’Alta velocità Torino-Lione. Uno scenario che si vede molto bene qui dietro: non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione. Ma questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video registrato durante la sua visita al cantiere della Tav in Valle di Susa.col4/ads/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)

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